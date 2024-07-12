В Харьковской области начались бунты в 155-й бригаде морской пехоты РФ 2 12.07.2024, 12:55

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Оккупанты все чаще отказываются идти на штурмы.

Несмотря на огромные потери российских оккупантов на Харьковском направлении, захватчики не прекращают атаки. При этом ресурс российской армии исчерпывается, а солдаты отказываются идти на штурмы. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 12 июля, сказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Гость эфира констатировал, что блицкриг у россиян на Харьковщине, на который они рассчитывали, не получился.

«10 мая враг начал так называемую Харьковскую наступательную операцию, которая к этому времени должна была уже закончиться совершенно по-другому. Уже враг должен был стоять возле ворот Харькова как минимум, что предполагала российская сторона. Но не случилось. Не случилось, потому что в итоге операций оборонительного характера, которые провели Силы обороны Украины, враг не смог продвинуться ни в районе Липцев, ни в районе Волчанска. А самое главное — не смог соединить два этих плацдарма, которые планировал превратить в один, чтобы потом наступать на Харьков и создать зону, которая была бы чрезвычайно опасной как для города, так и обеспечивала бы армии РФ продвижение как минимум тактического характера», — сказал Братчук.

Он подчеркнул, что, невзирая на продолжение атак в Харьковской области, ресурс оккупантов максимально исчерпывается.

«Есть информация о том, что некоторые штурмовые группы из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации отказываются выполнять боевые приказы и идти на штурм. Почему? Потому, что для всех тех, кто идет и проводит штурмовые действия, они заканчиваются одним финалом — билетом на «концерт» Кобзона», — сказал гость эфира.

Несмотря на это, говорит Братчук, учитывая, что авиационная компонента у оккупантов является сильной, враг продвигается на определенных направлениях фронта.

«На линии боевого столкновения россияне пытаются выполнить те задачи, которые были поставлены им изначально, — продвижение в направлении Липцев, Волчанска. Хотя в самом Волчанске враг теряет те позиции, которые были у него еще в мае и по состоянию на начало июня этого года», — дополнил Братчук.

Братчук также отметил, что российские войска пытаются создавать горячие точки по всей линии боевого столкновения, несмотря на то, что главной задачей для них остается Донецкая операционная зона, где продолжаются тяжелые бои.

«Враг максимально пытается продвинуться по направлениям Часа Яра, по Нью-Йорку и по всем другим направлениям, локациям, которые есть в Донецкой операционной зоне», — резюмировал спикер.

Ресурсы врага стачиваются, причем, наверное, уже в рекордном количестве, особенно на Харьковском направлении, акцентировал Сергей Братчук.

«Мы же понимаем, что обнародованные Генштабом ВСУ цифры — это далеко не все потери Российской Федерации. Они намного выше. Посчитать сложно, сколько у них там на самом деле погибло солдат», — сказал эксперт.

По его словам, россияне пытаются перебрасывать резервы на фронт с разных направлений. Но качество этого контингента оставляет желать лучшего.

«В Донецкую операционную зону враг максимально подтягивает те резервы, которые создаются на территории России. Но тут надо говорить не о количестве тех людей, которые приходят и подписывают контракт с вооруженными силами РФ или мобилизованные. Надо говорить о качестве этого воюющего контингента. Оно оставляет желать лучшего. Поэтому и гибнут очень многие, и нет тех продвижений, на которые агрессор рассчитывал», — резюмировал Братчук.

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