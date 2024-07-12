У одного из юрлиц «Острова чистоты и вкуса» не хватает денег для выплаты долгов 12.07.2024, 13:05

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Речь идет про миллионы рублей.

Экономический суд Гродненской области начал процесс банкротства «Фабрики Ромакс», которая связана с известной сетью магазинов бытовой химии «Остров чистоты и вкуса». Компания накопила долги, превышающие 15,8 миллиона рублей, отмечает «Онлайнер».

На первом заседании суда присутствовали представители двух крупных кредиторов: «БСБ Банка» и российской компании «СИБИАР», которая занимается производством косметики и бытовой химии. Помимо основной задолженности в белорусских рублях, «Фабрика Ромакс» должна более 23,2 миллиона российских рублей, около 159 тысяч евро и почти 8,6 тысячи долларов.

Суд отметил, что у компании недостаточно денежных средств и активов для покрытия этих долгов. На расчетном счету «Фабрики Ромакс» сейчас находится всего около 26 тысяч рублей.

Против компании возбуждено 14 исполнительных производств, то есть кредиторы пытаются взыскать свои деньги принудительно. Попытки реструктуризации долга не увенчались успехом.

«Фабрика Ромакс» входит в одну группу компаний с сетью магазинов бытовой химии и предметов гигиены «Остров чистоты и вкуса». Многие компании этой сети также объявлены банкротами, и против них поданы иски поставщиками и банками как в Беларуси, так и в России. В результате сеть сократила количество магазинов с более 320 в мае до около 270 в начале июля.

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