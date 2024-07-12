Пашинян уверенно разворачивает Армению на Запад Геворг Бурлинов, Newssky

12.07.2024, 13:10

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Камлания Москвы не помогли.

Армения в эти летние месяцы совершает поворот оверштаг в своей внешней политике, что пропорционально отражается в крайней тревожности ее внутренней политической ситуации. «Революция», на которую камлает Москва и местные реакционные круги, объединяющиеся вокруг архиепископа Баграта Галстаняна, создавшего движение «Тавуш за Родину», в очередной раз рассосалась, но преуспела в том, чтобы создать предвыборную атмосферу в условиях, когда выборов никто не объявлял.

Отодвинутый от власти Пашиняном и его западниками, а также лишившийся территориальной базы арцахский клан, похоже, надеется дать премьер-министру последний и решительный бой. В ответ на риторику о том, что Ереван практически готов подписать мирный договор с Баку и разморозить отношения с Анкарой, а также на сближение Армении с Соединенными Штатами, Францией и такими странами как Эстония или Украина, архиепископ, объявивший о походе в политику с целью свергнуть «власть капитулянтов», намерен начать объезд областей страны. По сути, Пашинян оказался в положении де Голля, оставившего Алжир – это решение предсказуемо пошло против шерсти обуреваемой рессентиментом французской нации, а в самом Алжире начался мятеж так называемых легионеров, из которого, кстати, и возник, как самостоятельный политик, Жан-Мари Ле Пен. Сможет ли Пашинян справиться с ресентиментом армян и полноценно реинтегрировать страну в международное сообщество? Армения, в которой его правительству удалось в заметной степени подавить коррупцию, вполне способна вернуться на магистраль ассоциации с ЕС и сравнительно легко пройти дорогу к членству.

Естественно, на это не собирается спокойно смотреть Владимир Путин, который относится к Николу Пашиняну примерно так же, как к Михаилу Саакашвили. Спрятавшись за переселенцами из Арцаха, исступленными попами, московскими рестораторами и бежавшими в Армению крупными жуликами (вроде взятого в плен азербайджанцами бывшего собственника «Тройки Диалог» Рубена Варданяна), городскими сумасшедшими и агентурой РФ в армянских СМИ, Путин мечтает устроить в Армении кровавую мясорубку. Поэтому правительству Пашиняна, заручившись поддержкой США, Франции и в какой-то степени Анкары (да-да) и Киева – придется пройти между Сциллой общественной истерии и Харибдой национальной безопасности.

Раньше, по крайней мере, бывшему журналисту и общественному активисту это удавалось, а поддержка прогрессивных групп общества, мечтающих об изгнании из Армении скупивших страну при Кочаряне и Саргсяне российских корпораций – ему обеспечена.

Геворг Бурлинов, Newssky

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