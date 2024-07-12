Сколько времени в базах ГАИ хранится информация о нарушениях ПДД? 1 12.07.2024, 13:15

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В закон «О дорожном движении» внесли изменения.

В Беларуси уточнили сроки хранения тех или иных данных в автоматизированной информационной системе ГАИ. Это предусмотрено постановлением совмина Беларуси №477, которым внесены изменения в Закон «О дорожном движении», отмечает abw.by.

Итак, вот сколько времени в базах автоматизированной информационной системы ГАИ должна храниться информация:

- постоянно – сведения о госрегистрации и госучете транспортных средств, за исключением колесных тракторов и прицепов к ним, наложенных ограничениях (обременениях) в отношении транспортных средств;

- 55 лет – о выданных водительских удостоверениях, прекращении права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной;

- постоянно – о зарегистрированных ДТП;

- 13 лет с даты совершения – о правонарушениях;

- 3 года с даты фиксации – о нарушениях ПДД, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами (в виде фотоизображений);

- 2 года после окончания срока лишения – водительское удостоверение, изъятое у лишенного права управления;

- 2 года – водительское удостоверение, поступившее в ГАИ по причинам, не связанным с осуществлением административных процедур.

Постановление Совмина №477 вступило в силу с 6 июля.

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