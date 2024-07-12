Сколько времени в базах ГАИ хранится информация о нарушениях ПДД?1
- 12.07.2024, 13:15
- 4,158
В закон «О дорожном движении» внесли изменения.
В Беларуси уточнили сроки хранения тех или иных данных в автоматизированной информационной системе ГАИ. Это предусмотрено постановлением совмина Беларуси №477, которым внесены изменения в Закон «О дорожном движении», отмечает abw.by.
Итак, вот сколько времени в базах автоматизированной информационной системы ГАИ должна храниться информация:
- постоянно – сведения о госрегистрации и госучете транспортных средств, за исключением колесных тракторов и прицепов к ним, наложенных ограничениях (обременениях) в отношении транспортных средств;
- 55 лет – о выданных водительских удостоверениях, прекращении права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной;
- постоянно – о зарегистрированных ДТП;
- 13 лет с даты совершения – о правонарушениях;
- 3 года с даты фиксации – о нарушениях ПДД, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами (в виде фотоизображений);
- 2 года после окончания срока лишения – водительское удостоверение, изъятое у лишенного права управления;
- 2 года – водительское удостоверение, поступившее в ГАИ по причинам, не связанным с осуществлением административных процедур.
Постановление Совмина №477 вступило в силу с 6 июля.