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В армии РФ возникли большие проблемы с техникой

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  • 12.07.2024, 13:23
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В армии РФ возникли большие проблемы с техникой

Военный эксперт оценил ситуацию.

У Вооруженных сил Российской Федерации возникает серьезная проблема с военной техникой. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире «Эспрессо».

«Они (оккупанты, — ред.) используют два ресурса преимущественно — это человеческий и технический, механизированную компоненту», — сказал Александр Коваленко.

По его словам, у РФ человеческий ресурс будет всегда. В частности, враг всегда сможет заменять этот показатель, тогда как с техникой возникают серьезные проблемы. Этот год может стать решающим для россиян по вопросу дальнейшей перспективы компенсации потерь в ноль механизированной компоненты. По мнению Коваленко, в 2024 году эта компенсация будет в минус, что в результате повлияет на наступательные действия ВС РФ.

Он отметил, что противник сейчас ведет наступление, захватывает территории. Однако эффективность этого упала в 80 раз, если сравнить с 2022 годом, несмотря на то, что количество российских войск выросло. В частности, сейчас в зоне боевых действий находится 530 тысяч россиян, но с дефицитом техники.

Коваленко отметил, что если командование РФ поставит задачу наступать любой ценой, то на отдельных участках противник сможет штурмовать преимущественно пехотой и до конца этого или следующего года. Используя человеческий ресурс, россияне могут концентрироваться на определенных направлениях и организовывать постоянные «мясные» штурмы. Однако у ВС РФ не хватит ресурсов в 2024 году для общей военной операции наступательного характера с захватом больших территорий.

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