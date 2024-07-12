«Поток транспорта снижается» 12.07.2024, 13:29

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Как новые санкции ЕС по ввозу машин в Беларусь отразились на авторынке.

В конце июня Евросоюз принял дополнительный запрет на экспорт некоторых автомобилей и мотоциклов в Беларусь. Как новые ограничения сказались на авторынке? «Зеркало» спросило об этом одного из участников автобизнеса.

Какие санкции ввел ЕС по авто в Беларусь

B марте этого года Латвия, Литва и Польша ввели ограничения по вывозу в Беларусь легковых авто объемом двигателя от 1,9 литра и стоимостью дороже 50 тысяч евро. Позже, с 4 июня, Литва дополнительно ужесточила условия по вывозу машин в нашу страну. Новшество затронуло авто «моложе» пяти лет — как из ЕС, так и из США и других стран.

В конце июня этого года Евросоюз ввел новые ограничения по ввозу авто в Беларусь. Так, на сайте Совета ЕС сообщалось, что среди критериев, по которым определяют, можно ли поставлять авто в нашу страну, — теперь не только объем двигателя и стоимость машины, но и клиренс. В определенных случаях этот клиренс, как считывается из санкционных документов, не должен превышать 165 мм.

Что говорит участник авторынка по ситуации с ввозом авто из ЕС

Игорь (имя изменено по просьбе собеседника) в автобизнесе не один десяток лет. Он помнит, как в нашей стране появились первые иномарки, он видел, как один за другим открывались дилерские центры разных автобрендов, а с 2022 года наблюдает за изменениями в сфере, которые вызвали европейские санкции.

— На границе со странами ЕС сейчас ничего не изменилось в лучшую сторону, да и, думаю, что не стоит на это надеяться. Сегодня в нашу страну попадают недорогие авто (до 50 тысяч евро. — Прим.) с двигателем до 1,9 литра и клиренсом не выше 165 мм (это расстояние между дорожной поверхностью и нижней частью кузова транспортного средства. — Прим.). В основном они идут на наш внутренний рынок, но их немного, поток транспорта снижается, в России такие машины никому не нужны, — говорит Игорь.

По его словам, такая ситуация на границе со всем тремя странами-соседями из ЕС — Латвии, Литвы и Польши.

Мужчина отметил, что заказчики с деньгами из России сейчас тоже есть, это люди, которые готовы заплатить за автомобиль 70 000−100 000 евро. По его словам, таким клиентам доставляют транспорт в объезд — транзитом через Турцию и Грузию, но такая логистика обходится дорого, не меньше 6000 евро.

— Поверьте, для людей, которые покупают машину за 70 000 евро, плата за доставку погоды не сделает, поэтому заказчики есть. Перегонщики как-то приспосабливаются к сложившимся условиях, меняют подходы к работе, причем многие это начали делать заранее, потому что было понятно, что дальше ситуация с Европой будет усложняться.

Игорь согласен с новым пакетом санкций, когда Европа действует по принципу, мол, мы не будем продавать свои автомобили России — стране, которая бомбит детские больницы.

Игорь говорит, что из-за санкций ЕС белорусский рынок еще больше становится заинтересован в авто китайских производителей. Это отражается в том числе на статистике по проданным машинам.

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