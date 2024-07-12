HIMARS ударили по авиабазе россиян в Мариуполе

HIMARS ударили по авиабазе россиян в Мариуполе1
- 12.07.2024, 13:35
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Там недавно были вице-премьер РФ и главарь «ДНР» Пушилин.
12 июля в Мариуполе прогремели взрывы. Не исключено, что «прилетело» в районе аэропорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.
«В Мариуполе громко! Местные паблики сообщают о работе ПВО. По словам мариупольцев, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, возможный «прилет» произошел в районе аэропорта.
«Сообщается, что там недавно был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Оккупационные источники сообщают о якобы «перехвате 5 ракет HIMARS». Но судя по дыму, реальность совсем другая», - добавили в горсовете.