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HIMARS ударили по авиабазе россиян в Мариуполе

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  • 12.07.2024, 13:35
  • 1,804
HIMARS ударили по авиабазе россиян в Мариуполе

Там недавно были вице-премьер РФ и главарь «ДНР» Пушилин.

12 июля в Мариуполе прогремели взрывы. Не исключено, что «прилетело» в районе аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

«В Мариуполе громко! Местные паблики сообщают о работе ПВО. По словам мариупольцев, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возможный «прилет» произошел в районе аэропорта.

«Сообщается, что там недавно был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Оккупационные источники сообщают о якобы «перехвате 5 ракет HIMARS». Но судя по дыму, реальность совсем другая», - добавили в горсовете.

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