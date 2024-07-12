В Беларуси ночи станут очень теплыми 12.07.2024, 13:48

В воскресенье будет до +38°С.

Тропический воздух из Африки продолжит повышать температуру, пик жары ожидается в выходные. Во вторник, 16 июля, она спадет до +24…+31°С. Об этом (сообщает https://belgidromet.by/ru) Белгидромет Минприроды.

«Ночи станут очень теплыми и душными — +17…24°С. Днем воздух по стране раскалится до +30…+34°С градусов, а в южных районах столбики термометров будут преодолевать отметки в +35…+37°С. В воскресенье по юго-востоку есть вероятность, что накал температуры достигнет +38°С. И лишь местами температура воздуха составит +25…29°С», — рассказали синоптики.

В субботу, 13 июля, местами по стране прогнозируются дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью повысится до +17…+23°С, а днем — до +32…+37°С. По северу местами будет +29…+31°С.

В воскресенье, 14 июля, ночью местами, а днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы и усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18…+24°С, а днем будет в пределах от 25 градусов по северо-западу до 38 градусов по юго-востоку.

Жаркая погода сохранится и в понедельник. По предварительному прогнозу, дышать станет легче со вторника, когда дневные максимумы окажутся в пределах

24−31 градуса.

В понедельник, 15 июля, ночью на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью столбики термометров покажут +16…+23°С, днем — от 25 градусов по северо-западу до 36 градусов по юго-востоку.

Во вторник, 16 июля, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по востоку республики прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ночью будет +12…+19°С, днем — +24…+31°С.

В среду, 17 июля, ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Синоптики обещают ночью +12…+19°С, днем — +24…+30°С, а по югу — до +32°С.

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