«Заявление в ЗАГС подали ради талонов на дефицитные товары, а теперь четверо детей» 12.07.2024, 13:59

Белорусы поделились историями необычных свадеб.

Читатели ex-press.by рассказали о самых необычных свадьбах, на которых им довелось гулять. Не все закончились «и жили они долго и счастливо», но «изюминка» есть в каждой истории.

«Мои родители женились почти 40 лет назад, оба учились на первом курсе института. Денег не было, хлеба с чесноком нажарили, закатки от родителей открыли, 5 бутылок водки в кастрюле с яблочным соком развели — типа коктейли. И еще однокурсники из их группы принесли, кто что мог. Потому что свадьба у них тогда была «ненастоящая». Заявление в ЗАГС подали, чтобы получить талоны на покупку дефицитных товаров. А расписались «по приколу». Про то, что поженились, родителям сообщили через год. И да, у моих родителей четверо детей».

«Выходила замуж моя сестра в Германии. Родители не могли приехать на свадьбу из-за отсутствия виз. Но потом оказалось, что визы они получили и хотели устроить сюрприз, приехать прямо на церемонию. Только забыли дату и приехали на следующий день, когда молодые уже улетели на Бали».

«В день свадьбы я пошла в парикмахерскую в Старом городе в Борисове. Тогда это была чуть ли не единственная парикмахерская. Мне там женщина накрутила гору буклей на голове из моих прекрасных длинных волос и лаком закрепила все. Я домой шла и плакала. Мама заставила смыть все это и заново сделала прическу. На все это я потратила большую часть дня и энергии. Свадьбу свою не помню даже».

«Мой брат, старый 40-летний холостяк, познакомился с женщиной с ребенком, завязались у них отношения. Он приезжал к ней на ночевки, она к нему. Потом у нее возникла идея о фиктивном браке — чтобы получить квартиру побольше. Он согласился помочь бедной женщине и в назначенный день зашел за ней в общежитие, чтобы идти в ЗАГС.

Был одет по-простому: майка, штаны. Но оказалось, она купила ему костюм — чтобы выглядело по-настоящему для сотрудников ЗАГСа. Сходили они на церемонию, вернулись — а там уже стол накрыт, гости собираются, типа только «все свои». Застолье сделали, «горько» кричали. Потом брачная ночь и все такое.

Короче, брат не понял, как женился. Их сын уже заканчивает институт в этом году. Всю жизнь брат вспоминает эту свадьбу и сыну говорит: «Не женись, если тебя не будут любить так сильно, как меня».

«С тамадой договорились, что никаких похищений невесты и выкупов не будет. Но кто-то из гостей уговорил ее это сделать, и моя невеста «повелась». В ресторане невесту спрятали и начали меня «окучивать». А у меня денег нет, я на это не рассчитывал. Встал и вышел из ресторана со словами: «Да пошла она, тамада эта». Невеста сама нашлась, а с тамадой был скандал».

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