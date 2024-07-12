США предупредили Индию после визита Моди в Москву 2 12.07.2024, 14:15

4,882

ФОТО: EPA - ELTA

Кремль будет действовать в интересах Китая.

Союзники Украины пытаются убедить «дружественные» России страны в том, что им не стоит ее поддерживать. Китай может проиграть экономически из-за ухудшения отношений с Евросоюзом, своим крупнейшим торговым партнером. Индии же не стоит полагаться на развитие долгосрочных отношений с Москвой, потому что та теперь сильно зависит от Пекина и будет действовать в его интересах – и против интересов Дели, предупредили США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на этой неделе приехал в Москву – как раз тогда, когда в Вашингтоне собрался саммит НАТО. Это произвело неприятное впечатление в Белом доме, особенно сопровождавшая визит картинка – тесные объятия между Моди и Владимиром Путиным, сообщила The Washington Post со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена. Отвечая на вопрос о переговорах между лидерами Индии и России, советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил:

«Мы четко дали понять каждой стране в мире, включая Индию, что ставка на Россию как долгосрочного, надежного партнера – нехорошая ставка».

Россия становится все ближе к Китаю, пояснил Салливан, который, как сообщает NDTV, месяц назад встречался в Дели со своим индийским коллегой и Моди: «Фактически, она становится младшим партнером Китая. И в этом смысле будет принимать сторону Китая и предпочитать его Индии каждый день недели».

В Вашингтоне понимают, что Дели обеспокоен сближением России, давнего партнера Индии еще с советских времен, с Китаем, добавил Салливан: «Конечно, премьер-министр Моди крайне озабочен возможностью китайской агрессии против Индии». В последние годы между странами сложились особенно напряженные отношения после военного конфликта на границе в 2020 г.

Поездка Моди частично объясняется желанием подтвердить статус-кво в двусторонних отношениях и ограничить влияние Китая, говорили эксперты накануне визита. «Углубление стратегического взаимодействия между Россией и Китаем вызывает у Нью-Дели дискомфорт, потому что это все равно что лучший друг спит с врагом. Учитывая наши опасения, премьер-министру имеет смысл поехать туда и поговорить с Путиным на самом высоком уровне», – пояснял Bloomberg Свасти Рао, научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара при индийском Министерстве обороны. Премьер также договорился с Путиным о том, чтобы из воюющей в Украине российской армии отпустили индийцев, которых туда заманили обманом.

Понятно, что давние связи между Россией и Индией не изменятся в одночасье, признал Салливан, но нужно, по его словам, смотреть на долгосрочную перспективу. США, в свою очередь, «вкладываются в демократических партнеров и союзников во всем мире, включая такие страны, как Индия, и мы считаем, что это даст плоды по мере движения вперед», сказал он.

Моди приехал в Москву, несмотря на то, что несколько высокопоставленных представителей Белого дома в начале июля высказали коллегам из Дели обеспокоенность тем, как такой визит будет выглядеть во время саммита НАТО. Среди этих представителей был заместитель Госсекретаря Курт Кэмпбелл, рассказали WP несколько американских чиновников; он просил по возможности изменить даты поездки. В Вашингтоне со вторника отмечают 75-летие создания альянса, члены которого заявили о долгосрочной поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Но Моди заключил Путина в медвежьи объятия и назвал «дорогим другом» всего через несколько часов после того, как российская ракета ударила по детской больнице в Киеве. «Крайне неуместно», – прокомментировал WP американский чиновник.

Совпадение визита Моди с саммитом НАТО подчеркивает всю сложность ситуации, в которой США приходится убеждать страны Глобального Юга если и не осуждать Россию за действия в Украине, то по крайней мере не оказывать ей явной поддержки. «Мне приходится вести многочисленные оборонительные бои, пытаясь помочь развитию отношений [между США и Индией], – заявил в четверг посол США в Дели Эрик Гарсетти. – Я уважаю то, что Индии нравится стратегическая автономия. Но во время конфликта такой вещи не существует».

Индия не должна воспринимать дружбу США как нечто «само собой разумеющееся», предупредил Гарсетти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com