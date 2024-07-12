США предупредили Индию после визита Моди в Москву

США предупредили Индию после визита Моди в Москву2
- 12.07.2024, 14:15
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Кремль будет действовать в интересах Китая.
Союзники Украины пытаются убедить «дружественные» России страны в том, что им не стоит ее поддерживать. Китай может проиграть экономически из-за ухудшения отношений с Евросоюзом, своим крупнейшим торговым партнером. Индии же не стоит полагаться на развитие долгосрочных отношений с Москвой, потому что та теперь сильно зависит от Пекина и будет действовать в его интересах – и против интересов Дели, предупредили США.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на этой неделе приехал в Москву – как раз тогда, когда в Вашингтоне собрался саммит НАТО. Это произвело неприятное впечатление в Белом доме, особенно сопровождавшая визит картинка – тесные объятия между Моди и Владимиром Путиным, сообщила The Washington Post со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена. Отвечая на вопрос о переговорах между лидерами Индии и России, советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил:
«Мы четко дали понять каждой стране в мире, включая Индию, что ставка на Россию как долгосрочного, надежного партнера – нехорошая ставка».
Россия становится все ближе к Китаю, пояснил Салливан, который, как сообщает NDTV, месяц назад встречался в Дели со своим индийским коллегой и Моди: «Фактически, она становится младшим партнером Китая. И в этом смысле будет принимать сторону Китая и предпочитать его Индии каждый день недели».
В Вашингтоне понимают, что Дели обеспокоен сближением России, давнего партнера Индии еще с советских времен, с Китаем, добавил Салливан: «Конечно, премьер-министр Моди крайне озабочен возможностью китайской агрессии против Индии». В последние годы между странами сложились особенно напряженные отношения после военного конфликта на границе в 2020 г.
Поездка Моди частично объясняется желанием подтвердить статус-кво в двусторонних отношениях и ограничить влияние Китая, говорили эксперты накануне визита. «Углубление стратегического взаимодействия между Россией и Китаем вызывает у Нью-Дели дискомфорт, потому что это все равно что лучший друг спит с врагом. Учитывая наши опасения, премьер-министру имеет смысл поехать туда и поговорить с Путиным на самом высоком уровне», – пояснял Bloomberg Свасти Рао, научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара при индийском Министерстве обороны. Премьер также договорился с Путиным о том, чтобы из воюющей в Украине российской армии отпустили индийцев, которых туда заманили обманом.
Понятно, что давние связи между Россией и Индией не изменятся в одночасье, признал Салливан, но нужно, по его словам, смотреть на долгосрочную перспективу. США, в свою очередь, «вкладываются в демократических партнеров и союзников во всем мире, включая такие страны, как Индия, и мы считаем, что это даст плоды по мере движения вперед», сказал он.
Моди приехал в Москву, несмотря на то, что несколько высокопоставленных представителей Белого дома в начале июля высказали коллегам из Дели обеспокоенность тем, как такой визит будет выглядеть во время саммита НАТО. Среди этих представителей был заместитель Госсекретаря Курт Кэмпбелл, рассказали WP несколько американских чиновников; он просил по возможности изменить даты поездки. В Вашингтоне со вторника отмечают 75-летие создания альянса, члены которого заявили о долгосрочной поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.
Но Моди заключил Путина в медвежьи объятия и назвал «дорогим другом» всего через несколько часов после того, как российская ракета ударила по детской больнице в Киеве. «Крайне неуместно», – прокомментировал WP американский чиновник.
Совпадение визита Моди с саммитом НАТО подчеркивает всю сложность ситуации, в которой США приходится убеждать страны Глобального Юга если и не осуждать Россию за действия в Украине, то по крайней мере не оказывать ей явной поддержки. «Мне приходится вести многочисленные оборонительные бои, пытаясь помочь развитию отношений [между США и Индией], – заявил в четверг посол США в Дели Эрик Гарсетти. – Я уважаю то, что Индии нравится стратегическая автономия. Но во время конфликта такой вещи не существует».
Индия не должна воспринимать дружбу США как нечто «само собой разумеющееся», предупредил Гарсетти.