В Минске почти прекратили строить мансарды в жилых домах

В Минске почти прекратили строить мансарды в жилых домах1
- 12.07.2024, 14:18
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Специалист раскрыл, почему.
В последнее время надстройка мансард в малоэтажных домах в Беларуси — большая редкость. Почему эта практика не получила большого распространения, «Минск-Новости» рассказал директор института «Белжилпроект» Денис Жеймо.
По словам специалиста, проблем здесь несколько. Например, необходимо согласие 2/3 жильцов, которых мало радует появление новых соседей сверху, несмотря на то, что застройщики обещают сделать капремонт во всем доме.
Денис Жеймо вспоминает, что несколько лет назад проекты института на надстройку этажей в домах на пр. Независимости, 109 и 111 получили положительное заключение экспертизы. Но затем жители начали отзывать свои подписи, и проект заглох.
- Технически такие проекты можно осуществлять при выполнении детального обследования строительных конструкций и геологических изысканий. В идеале работы ведут с отселением жильцов, а значит, застройщик должен получить согласие и на это, также предоставить временное жилье, — объяснил специалист.
То есть, в целом это очень финансово затратная деятельность и продажа нескольких мансардных квартир может ее не окупить. В «Белжилпроекте» говорят, что такие проекты имеют смысл только если надстраивать сразу группу домов в одном районе. Это позволит экономить на стройплощадке и логистике и повысит интерес инвесторов.