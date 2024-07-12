Эксперт: Мир может поставить сильный ультиматум Кремлю 2 12.07.2024, 14:24

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Для принуждения РФ к окончанию войны на условиях Украины.

Отказ РФ принимать участие во втором Саммите мира, организованном Украиной, вполне ожидаем: Россию можно принудить к миру только сильным ультиматумом. Такое мнение сегодня, 12 июля, в эфире телеканала FREEДОМ выразил кандидат политических наук, исполнительный директор «Международной ассоциации малых городов» Алексей Буряченко.

Он отметил, что после первого Саммита мира не было выработано какого-то элемента давления на РФ.

«Какого-то силового компонента первый Саммит мира не предусмотрел, а скорее был площадкой для обозначения позиции, для того, чтобы огромное количество стран в мире, которые приняли участие в этом саммите, могли услышать друг друга. На самом деле глобальное значение этого Саммита недооценить невозможно. Потому что на фоне неработающей коллективной системы безопасности, на фоне пробуксовывающего Совбеза и в целом Организации Объединенных Наций, когда тот же Гутерриш летит, например, на ШОС в Казахстан, но при этом не прилетел в Швейцарию на Саммит мира, он действительно, очень многим странам открыл глаза на то, что происходит в мире, кто основной дестабилизирующий элемент в мире, а это Российская Федерация, и каким образом она ведет как прямые эскалационные войны и агрессию, так и собственно говоря, гибридные войны. Это очень сложный клубок, и тут нет линейных решений», — сказал политолог.

Буряченко считает, что есть логика в проведении второго Саммита мира до выборов президента США.

«Конечно, логика до выборов — это все-таки работа, которая идет довольно эффективно с Белым домом, с текущим президентом, чтобы, скажем так, уйти от возможных вариантов турбулентности, связанных с приходом Трампа. Про это очень много говорили в Вашингтоне в эти дни на полях юбилейного саммита НАТО. И вот даже решения по Украине, по созданию координационного центра, например, в Германии, говорит о том, что к приходу Трампа действительно в НАТО и в Соединенных Штатах относятся максимально серьезно. Но тут, по сути, состоит ключевой вопрос, а сможет ли следующий Саммит мира, например, до выборов в Соединенных Штатах, принудить своим ультиматумом Российскую Федерацию, во-первых, к тому, чтобы они сели за стол переговоров, — это раз. А во-вторых, сможет ли Саммит мира быть такой площадкой, на которой там, скажем, Российская Федерация подпишет свои условия капитуляции, и Украина достигнет желаемого справедливого мира на основании формулы мира», — сказал он.

Политолог напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, формат переговоров с участием Российской Федерации возможен после наработки позиции и с участием государств-гарантов.

«Все равно второй Саммит мира, мне кажется, должен состояться как подведение определенной черты — когда страны наработали финальное предложение, когда ультиматум выдвинули Российской Федерации. И я не думаю, что во втором Саммите, я реалист на самом деле, что принудят принимать участие Российскую Федерацию», — заявил Буряченко.

Он считает, что если РФ откажется от участия на втором Саммите мира, не согласится на какой-либо конструктивный разговор, то мир может выдвинуть ультимативные условия, которые Украина «не может себе позволить, потому что просто у нее нет такого геополитического значения и такого ресурса».

«Например, огласить полное эмбарго Российской Федерации — это может сделать только максимально широкая коалиция стран. Есть еще целый ряд дополнительных каких-то возможных ультимативных решений. Поэтому, скажем так, с одной стороны, отбрасывать и говорить, что второй Саммит мира будет безрезультативным, потому что в нем уже Россия отказалась принимать участие, — точно не стоит. Потому что этот саммит — это действительно должен быть тот фундамент будущего мира на наших условиях, который мы сейчас своими руками будем формировать. А уже как привести после наработки ультиматумов для Российской Федерации решения к исполнению — это уже немножко следующий этап с участием стран-гарантов, с участием стран, которые предлагают свою площадку. Но при этом нужно иметь самое главное, нужно иметь сильную позицию переговорную как для Украины, так и для всего цивилизованного мира», — заявил Буряченко.

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