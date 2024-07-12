Херсонский рыбак попал рыбиной в российский дрон 3 12.07.2024, 14:39

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Атака оказалась точной.

Херсонский рыбак попал рыбой в российский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись «рыбного» удара опубликована в соцсетях. На видео видно двух мужчин, передвигающихся по воде на лодке. Один из них, дождавшись приближения дрона, бросил в БПЛА рыбиной. Атака оказалась точной, но дрон уцелел и продолжил движение.

«Херсонские рыбаки броском рыбины почти сбили российский квадрокоптер, который решил понаблюдать за их лодкой», - отмечает в комментарии автор публикации.

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