Херсонский рыбак попал рыбиной в российский дрон

Херсонский рыбак попал рыбиной в российский дрон3
- 12.07.2024, 14:39
- 5,944
Атака оказалась точной.
Херсонский рыбак попал рыбой в российский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись «рыбного» удара опубликована в соцсетях. На видео видно двух мужчин, передвигающихся по воде на лодке. Один из них, дождавшись приближения дрона, бросил в БПЛА рыбиной. Атака оказалась точной, но дрон уцелел и продолжил движение.
«Херсонские рыбаки броском рыбины почти сбили российский квадрокоптер, который решил понаблюдать за их лодкой», - отмечает в комментарии автор публикации.