Россиянин средь бела дня устроил дрифт на проспекте Победителей 1 12.07.2024, 14:33

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Ролик с дрифтом на «Мерседесе» обнаружили в Сети.

«Интернет-разведка» минской ГАИ нашла в сети видео, на котором белый «Мерседес» дрифтует на пересечении проспекта Победителей и улице Ратомской, пишет «Наша нива».

Автомобиль несколько раз ушел в управляемый занос и развернулся на 360 градусов. Причем водитель дрифтовал в тот момент, когда движение на перекрестке было довольно оживленным.

Сотрудники ГАИ отыскали водителя — им оказался 23-летний россиянин. Его наказали за создание аварийной обстановки. Кроме того, с мужчиной записали видео, в котором он заявил, что искренне раскаивается и призвал других граждан не повторять таких маневров.

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