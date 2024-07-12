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СМИ: Известного баскетбольного судью задержали за создание чата

  • 12.07.2024, 14:52
  • 2,448
СМИ: Известного баскетбольного судью задержали за создание чата
Александр Сырица
Фото: news.zerkalo.io

Сейчас он находится в СИЗО.

Топовый баскетбольный судья Александр Сырица оказался за решеткой еще в январе 2024 года, сообщает «Еврорадио».

Причина — создание баскетбольного чата. Сырицу задержали, когда он возвращался в Беларусь. Сейчас Александр находится в СИЗО.

Его обвиняют «в оскорблении Лукашенко и создании экстремистского формирования» (того самого баскетбольного чата).

По информации журналистов, на границе задержали и жену Сырицы, которая отсидела «сутки», а участников чата вызывали на допрос.

Войну в Украине Александр, который много лет был одним из лучших баскетбольных судей в Беларуси, встретил в Харькове, где он занимался бизнесом. С 2005 года Сырица — арбитр FIBA.

В 2019-м вместе с коллегами судился (неудачно) с федерацией баскетбола, после чего оказался неугоден. По вопросам бизнеса он немало жил и в Австралии.

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