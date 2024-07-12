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Российский полковник раскрыл провал Путина в войне

  • 12.07.2024, 14:54
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Российский полковник раскрыл провал Путина в войне

Названа «настоящая» проблему, из-за которой не удалось захватить Харьков.

На третьем году войны российская пропаганда решила все же заявить, что так называемая «СВО» провалилась. Так, российский полковник в отставке с помощью журналиста смог составить список проблем армии оккупантов.

Как оказалось, перечисленных пунктов собралось много, передает «24 Канал». Кроме этого, полковник в отставке назвал «настоящую» проблему, из-за которой страна-агрессор не захватила Харьков.

Российского полковника в отставке спросили на росТВ, какие проблемы армии России показала «СВО». Тогда он начал перечислять все пункты: проблемы со связью, беспилотниками, российской военной разведкой, транспортом, контрбатарейной борьбой. Вспомнил он также и неудачные высадки десанта, снаряжение и артиллерию.

Кроме этого, журналист и полковник начали искать проблемы, почему же российским войскам не удалось захватить Харьков. Полковник заявил, что оккупанты даже не читали боевой устав.

«Могли бы и Харьков взять, но спецсилы туда зашли, а войска его не поддержали», – неутешительно сказал российский полковник.

Россияне думали, что украинцы будут их встречать «с цветами и песнями», однако с грустью добавили, что это не оправдалось.

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