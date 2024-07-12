Мобильные операторы вводят важные изменения для белорусов 12.07.2024, 15:11

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Стали известны подробности новшеств.

У мобильных операторов — очередная порция изменений для клиентов. Среди прочего появились новые тарифные планы, а некоторые ушли в архив, пишет zerkalo.io.

Оператор МТС запустил три новых тарифа — «Интернет mini», «Интернет midi» и «Интернет maxi». Они предоставляют 15 ГБ, 35 ГБ и 50 ГБ интернет-трафика без ограничения скорости и бонус — бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Premier. Абонплата составляет 15, 25 и 35 рублей в месяц соответственно.

При этом с 1 июля тарифный план «Интернет» перевели в архив.

МТС также запустил новый тарифный план для иностранцев — «#Безлимитище гостевой» с неограниченным трафиком мобильного интернета. Ежемесячно предоставляются также 700 минут исходящих звонков во все сети. Стандартная абонплата — 39,9 рубля в месяц.

Компания МТС также сообщила, что расширила по всей стране доступ к услугам высокоскоростного интернета и голосовой связи 4G. «Всего было запущено 515 дополнительных базовых станций, благодаря чему сеть четвертого поколения теперь охватывает 23 тысячи небольших населенных пунктов шести областей Беларуси. При этом впервые высокоскоростной интернет появился в 1434 деревнях и агрогородках», — уточняет оператор.

Оператор А1 запустил новый тарифный план фиксированной связи для бизнеса — «Интернет для офиса 30». При этом план «Интернет для офиса 20» с 2 июля перевели в архив, он стал недоступен для новых подключений и перехода на него. «При этом действующие абоненты смогут продолжить пользоваться им на прежних условиях», — уточняет компания.

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