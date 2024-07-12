На рынке появился самый тонкий и легкий «смартфон-планшет» 1 12.07.2024, 15:16

В сложенном состоянии толщина девайса составляет 9,2 миллиметров.

Китайская компания Honor представила новую «раскладушку» Magic V3. Этот складной смартфон не бьет рекорды производительности, зато он считается самой тонкой и легкой моделью на сегодня, пишет «Униан» со ссылкой на Android Authority.

Масса Magic V3 составляет 226 г, а толщина в сложенном состоянии – всего 9,2 мм. Для сравнения, Samsung рекламирует новенький Galaxy Z Fold 6 как самый тонкий Fold из когда-либо созданных – 12,1 мм. В Honor заявляют, что механизм выдержит до 500 тысяч сложений и разложений.

Еще одной особенностью Magic V3 является его ультратонкий шарнир, толщина которого составляет всего 2,84 мм – это рекорд среди всех актуальных складных устройств. Девайс получил основной 7,92-дюймовый экран с разрешением 2344×2156, дополнительный дисплей на 6,43 дюйма получил разрешение 2376×1060. Обе панели OLED, кадровая частота – 120 Гц.

В плане «железа» – флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ, и от 256 до 1024 ГБ постоянной памяти, тройная камера на 50+40+50 Мп, две фронталки по 20 Мп, батарея 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт и целый набор ИИ-функций.

Для своего класса Honor Magic V3 получился относительно недорогим: начальная версия 12+256 ГБ продается за 8999 юаней (1200 долларов) топовая с 16+1024 ГБ доступна за 10 999 юаней ($1500). Для сравнения, цены на Galaxy Z Fold 6 стартуют от 1899 долларов. Девайс уже продается в Китае.

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