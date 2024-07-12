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Белорус продал авто, а через некоторое время стали исчезать деньги со счета

  • 12.07.2024, 15:24
  • 1,740
Белорус продал авто, а через некоторое время стали исчезать деньги со счета

Причем под ноль.

Работающий на пенсии белорус оказался в неприятной ситуации: у него автоматически стали исчезать со счета зачисленные пенсия и зарплата. Чтобы разобраться в ситуации, пришлось привлекать прокуратуру. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру Минска.

Эта история набрала обороты в марте этого года, когда Экономический суд Минской области с мужчины 66 рублей в пользу одной из частных компаний. В такую сумму оценивалась стоимость автомобиля Toyota Land-Cruiser 20.

Как сообщает прокуратура Минска, эти средства потребовали с мужчины из-за того, что договор купли-продажи машины признали недействительным (почему это произошло, не уточняется).

Компания направила судебный приказ в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Через эту систему списывают в том числе долги по исполнительным листам: допустим, у человека, есть несколько счетов, этот сервис их находит и снимает средства.

У мужчины через АИС ИДО в апреле списали деньги, которые остались после зачисления пенсии и зарплаты. В мае у него полностью «исчезла» со счета пенсия. В общей сложности «испарились» больше 1,4 тысячи рублей.

Как позже выяснила прокуратура Минска, у мужчины списывали средства с нарушениями — была превышена максимально допустима планка.

В итоге прокурор Партизанского района Минска вынес предписание руководителю компании. Он потребовал возвратить мужчине необоснованно удержанные по исполнительному документу деньги и отозвать из АИС ИДО платежное требование на 66 тыс. рублей.

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