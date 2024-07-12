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Застарелая болезнь

  • Аббас Галлямов
  • 12.07.2024, 15:28
  • 1,408
Застарелая болезнь
Аббас Галлямов

Мобилизация в России неизбежна?

Война для большинства россиян превратилась в некое подобие застарелой болезни. Она неприятна, но в целом люди к ней как-то приноровились и пытаются жить, обращая на нее внимание по-минимуму. Главное для властей в этой ситуации - поменьше к ним с этой войной лезть.

Провести в таких условиях новую волну мобилизации будет гораздо сложнее, чем предыдущую. Тогда еще был запал, казалось, что надо только чуть-чуть поднапрячься и все получится. Сейчас никаких иллюзий ни у кого нет - ну кроме тех, кому положено демонстрировать их по работе.

Более того - перед вновь мобилизуемыми и их родственниками неминуемо встанет вопрос: «А куда делись предшественники?» Осенью 22-го их набрали в достаточном количестве - и Путин, и Шойгу сами говорили, что больше не надо. Так вот, назад они не вернулись, - вон как жены мобилизованных кричат, - где же они тогда? Пропали? И неотвратимая как февральский пронизывающий ветер мысль: «Сгинули в степях Украины. И мы сгинем» и дальше вопрос-крик: «За что?!»

***

Вчера на саммите НАТО говорили, что для нового наступления Путину не хватает людей, поэтому без новой волны мобилизации ему не обойтись.

«Медуза» пишет, что до конца ноября в стране должна заработать система информационного обмена между ФСБ и Минобороны, которая сделает возможным перекрытие границ для всех, кому будут отправлены повестки.

Вполне возможно, что как раз после этого мобилизация и случится.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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