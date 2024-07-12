В Минске собрался «паровоз» c участием такси и маршрутки 12.07.2024, 15:37

Есть пострадавшие.

Сегодня около 12:00 на путепроводе между проспектом Независимости и улицей Московской в Минске произошла массовая авария. Столкнулись четыре автомобиля, включая такси и маршрутку. Есть пострадавшие.

— По предварительной информации, на Западном мосту из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля: Kia, Volkswagen, Mercedes и маршрутка Mercedes, — рассказали в ГАИ Минска.

В результате ДТП трое пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

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