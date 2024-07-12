закрыть
12 июля 2024, пятница, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске собрался «паровоз» c участием такси и маршрутки

  • 12.07.2024, 15:37
В Минске собрался «паровоз» c участием такси и маршрутки

Есть пострадавшие.

Сегодня около 12:00 на путепроводе между проспектом Независимости и улицей Московской в Минске произошла массовая авария. Столкнулись четыре автомобиля, включая такси и маршрутку. Есть пострадавшие.

— По предварительной информации, на Западном мосту из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля: Kia, Volkswagen, Mercedes и маршрутка Mercedes, — рассказали в ГАИ Минска.

В результате ДТП трое пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников