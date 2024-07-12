Путин теряет поддержку на «Глобальном юге» 12.07.2024, 15:50

Фото: Getty Images

Согласно данным опроса Pew Research Center, доверие к российскому правителю упало.

Новый опрос Pew Research Center показал, что Путин теряет поддержку на «Глобальном юге». Опрос, опубликованный 2 июля, исследовал доверие мировой общественности к российскому правителю.

В целом, согласно опросу, отношение к Путину остается преимущественно негативным в 35 странах, где проводился опрос — 73% респондентов не верят в то, что российский лидер «сделает правильные вещи по мировым делам». Доверие к российскому лидеру упало в ряде стран «Глобального юга», в том числе в Индии, Филиппинах, Турции, Гане, Аргентине, Бразилии, Колумбии и Мексике, отмечает Newsweek (перевод — zn.ua.

Опрос показал, что процент индийцев, которые были уверены в том, что Путин «сделает правильные поступки в отношении мировых дел», составил 39% в 2024 году, что на 3 процентных пункта меньше, чем в 2019 году, когда в стране последний раз проводился опрос.

В Бразилии 10% респондентов доверяют Путину в 2024 году, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. В Мексике 24% положительно относятся к Путину, что на 1% меньше, чем в 2023 году. В Чили Путину доверяют 12%, что на 8% меньше, чем в 2017 году, и согласно данным Pew Research Center, является «новым минимумом».

На Филиппинах, в Турции и Гане уверенность в том, что российский лидер «совершит правильные поступки по мировым делам», упала на 5%, 6% и 3% соответственно, по сравнению с тем, когда в этих странах последний раз проводили опрос.

Опрос проводился с 5 января по 21 мая и охватил респондентов в 35 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Африки к югу от Сахары.

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