ЦНС: Беларусь может готовить провокации на границе с Украиной

ЦНС: Беларусь может готовить провокации на границе с Украиной8
- 12.07.2024, 15:57
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Украина назвала цель.
Белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою «силу», могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.
Об этом сообщает украинский «Центр национального сопротивления».
«Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предотвратят с целью показать китайским коллегам свои возможности. С 8 по 19 июля на территории Беларуси проходят первые совместные учения Сил специальных операций ВС РБ и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР», - пишет «Сопротивление».
Учения имеют статус «антитеррористических». В планах белорусских силовиков «пресечь провокации» вдоль границы с Украиной, после чего обвинить во всем Киев.