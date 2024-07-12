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ЦНС: Беларусь может готовить провокации на границе с Украиной

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  • 12.07.2024, 15:57
  • 5,324
ЦНС: Беларусь может готовить провокации на границе с Украиной

Украина назвала цель.

Белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою «силу», могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Об этом сообщает украинский «Центр национального сопротивления».

«Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предотвратят с целью показать китайским коллегам свои возможности. С 8 по 19 июля на территории Беларуси проходят первые совместные учения Сил специальных операций ВС РБ и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР», - пишет «Сопротивление».

Учения имеют статус «антитеррористических». В планах белорусских силовиков «пресечь провокации» вдоль границы с Украиной, после чего обвинить во всем Киев.

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