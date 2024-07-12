Три сериала, которые понравятся каждому 12.07.2024, 16:13

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Актерский состав и сценарий никого не оставят равнодушным.

Следующие картины поражают своим интересным сюжетом. Актерский состав и сценарий не оставят равнодушным ни одного киномана. «Униан» подготовил подборку небанальных сериалов, которые стоит начать смотреть уже сегодня. Каждый из них состоит из 8 серий, поэтому вы быстро сможете насладиться историями главных героев.

«Тела»

Это британский детективный мини-сериал, который показывает зрителям сразу три разные эпохи, в частности, прошлое, настоящее и будущее. Главными героями являются лондонские детективы, которые как раз живут в разные времена. Все они, каждый в свою эпоху, расследуют таинственное убийство одного и того же человека.

«Рой»

Немецкий научно-фантастический сериал 2023 года, снятый на основе одноименного романа Фрэнка Шетцинга. Картина рассказывает о группе специалистов, среди которых профессор морской биологии, молекулярный биолог и исследователь китов, которые сталкиваются с загадочными катастрофами в Мировом океане. Быстро становится ясно, что эти явления обусловлены наличием умной жизни, ранее неизвестной, что вызывает серьезные преобразования в экосистеме океана.

«Повсюду тлеют пожары»

Это американский драматический сериал, основанный на одноименном романе Селесты Инг. Картина рассказывает о сложных взаимоотношениях между двумя семьями в Шейкер-Хайтс, штат Огайо, и затрагивает темы расовой идентичности, социального неравенства и материнства. Жизнь главной героини Элены резко меняется с приездом в город художницы Мии Уоррен. Главные роли исполняют Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон.

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