Финляндия послала мощный сигнал России 2 12.07.2024, 16:24

3,882

Страна приняла закон для блокировки мигрантов, следующих из РФ.

Парламент Финляндии в пятницу принял закон, дающий пограничникам право блокировать искателей убежища, пересекающих границу из России, после того, как страна была вынуждена закрыть свою границу из-за наплыва мигрантов.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает финский вещатель Yle.

Законопроект был принят 167 голосами «за», 31 – «против» и один депутат воздержался.

Для принятия законопроекта необходимо было большинство в две трети голосов в 200-местном парламенте.

Правительство премьер-министра Петтери Орпо заявило, что законопроект является жизненно важным для прекращения будущего притока мигрантов – несмотря на то, что закон противоречит международным обязательствам Финляндии в области прав человека.

«Это мощный сигнал для России, мощный сигнал для наших союзников, что Финляндия заботится о собственной безопасности, мы заботимся о безопасности границ ЕС», – заявил Орпо на пресс-конференции после голосования.

Закон носит временный характер и будет действовать год. Для введения закона в действие понадобится совместное решение правительства и президента.

Закон позволит финским пограничникам разворачивать на границе просителей убежища, который использует в своих интересах Россия.

С марта в страну не прибыл ни один новый искатель убежища – Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года.

Финляндия обвинила Россию в том, что она превращает миграцию в оружие, поощряя десятки мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, пересекать границу. Кремль отрицает эти обвинения.

Хельсинки считает, что Москва поощряет пересечение границы в ответ на вступление в НАТО Финляндии, которая поддерживает Украину.

Финляндия также усилила безопасность закрытой границы с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com