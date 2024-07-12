Жителя Бобруйска судили за «резкие высказывания» в адрес Лукашенко 3 12.07.2024, 16:34

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Приговор вынес «судья» Андрей Литвин.

Жителя Бобруйска приговорили к полутора годам колонии общего режима за то, что он резко высказывался в адрес Лукашенко, сообщает правозащитники.

10 июля над мужчиной, которого зовут Юрий Бондаренко, прошел процесс в суде Бобруйска и Бобруйского района. По результатам рассмотрения дела мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 368 УК РБ («оскорбление Лукашенко»).

Процесс проходил в закрытом режиме, но известно, что в деле говорится о том, как в мае 2024 года Юрий Бондаренко был рядом с магазином в центре Бобруйска и в определенный момент начал «резко высказываться» в адрес Лукашенко. Это услышали люди, которые были вокруг. Видимо, один из непроизвольных слушателей и сообщил об этом в милицию.

В суде Юрий Бондаренко признал свою вину, однако судья Андрей Литвин все равно отправил его на полтора года в колонию общего режима.

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