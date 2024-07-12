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Цены на бензин в РФ стремительно идут вверх

  • 12.07.2024, 16:40
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Цены на бензин в РФ стремительно идут вверх

Кремль намерен вернуть запрет на его экспорт.

В Российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выступают за возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

«Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается», - говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, ограничения на экспорт топлива позволят насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного, в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом НПЗ.

Как отмечают российские СМИ, стоимость бензинов на бирже стремительно идет вверх - практически непрерывный рост цен продолжается с начала прошлого месяца.

По некоторым данным, с начала июня бензин марки Аи-92 в РФ подорожал в опте ориентировочно на 20%, а Аи-95 - на 30%. Подорожание оптовых партий существенно превысило фактический рост розничных цен на эти марки бензина в России.

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