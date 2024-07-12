Украинские партизаны провели диверсию возле Олешек 12.07.2024, 17:06

Уничтожили склады оружия россиян и не только.

Агент «АТЕШ» провел диверсию возле временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян. Около девяти оккупантов пострадали.

Как сообщило партизанское движение «АТЕШ»:

«Наш агент поджег сухую траву в нескольких местах у позиций одного из подразделений 70 МСД, что спровоцировало масштабный пожар».

В результате пожара были уничтожены три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.

Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания россиян, включая их запасы. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести.

«Мы продолжаем сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам», - подчеркнули партизаны.

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