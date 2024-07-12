Под Брестом микроавтобус перевернулся после столкновения с грейдером

Под Брестом микроавтобус перевернулся после столкновения с грейдером1
- 12.07.2024, 17:09
Пострадало шестеро детей.
Авария произошла днем 12 июля в Брестском районе. Следственный комитет предварительно установил, что днем вблизи деревни Братылово 52-летний водитель, управляя самоходным грейдером, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, за рулем которого находился 29-летний мужчина.
От удара микроавтобус съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся.
В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка микроавтобуса и и ее шестеро детей (от десяти месяцев до восьми лет). В настоящее время им оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что перевозка детей осуществлялась без автокресел.