Под Брестом микроавтобус перевернулся после столкновения с грейдером 1 12.07.2024, 17:09

Пострадало шестеро детей.

Авария произошла днем 12 июля в Брестском районе. Следственный комитет предварительно установил, что днем вблизи деревни Братылово 52-летний водитель, управляя самоходным грейдером, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

От удара микроавтобус съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка микроавтобуса и и ее шестеро детей (от десяти месяцев до восьми лет). В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что перевозка детей осуществлялась без автокресел.

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