Политолог: Путин выстрелил себе в ногу 4 12.07.2024, 17:20

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Когда пошел на сближение с КНДР.

Российский диктатор Путин выстрелил себе в ногу, когда пошел на сближение с КНДР. Такое мнение FREEДОМ выразил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

По его мнению, западные партнеры не оставили для себя тех линий, которые они не могут перешагнуть в помощи для Украины: сейчас все варианты рассматриваются как возможные при определенных обстоятельствах.

Российская Федерация в этом плане делает все возможное для того, чтобы достичь результатов, прямо противоположных поставленным целям. То, что Путин пошел на сближение с КНДР, — это только выстрел себе в ногу. Потому что если Россию где-то еще и воспринимали как цивилизационно близкое государство, что можно потом в будущем будет сотрудничать, то КНДР воспринимается как абсолютное зло, как карикатурное даже зло, абсолютно не имеющее каких-то оттенков зло.

То, что Российская Федерация идет на сближение — это характерный знак. То есть то, что они до сих пор пытаются проводить политику «мирового гопника» — это уже так не работает, потому что это не вызывает ни шокирующее непонимание, страх непредсказуемости, этого от России сейчас, в принципе, и ожидают. Но это не пугает, это только раздражает и злит, — сказал политолог.

Несвитайлов также подчеркнул, что российский удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве добавил решимости западным союзникам Украины.

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