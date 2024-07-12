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Украинские пилоты показали, как бьют врага

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  • 12.07.2024, 17:55
  • 2,896
Украинские пилоты показали, как бьют врага

Яркое видео.

Украинские пилоты из 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины показали видео, как они уничтожают российских оккупантов.

Видео выложили на официальной странице ВС ВСУ 12 июля 2024 года.

«Пилоты 831 Бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ продолжают бить врага!» - сказано в сообщении ВС ВСУ.

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