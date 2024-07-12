Приграничный бизнес — всё? 8 12.07.2024, 18:04

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Как новые ограничения от ЕС повлияют на жизнь белорусов.

Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси сильно затронул физических лиц. Под запрет на ввоз в том числе для личного пользования попали сотни товаров.

«Наша нива» попробовала разобраться, как это почувствуют на себе обычные белорусы.

Приграничный бизнес — все?

Перечень таможенных кодов товаров, запрещенных к экспорту в Беларусь с 1 июля 2024 года, занимает более 30 страниц. В него попали разнообразные позиции, начиная от цветов и растений и заканчивая пуговицами и подушечками для чернил.

Среди популярных товаров — батарейки, мобильные телефоны, мониторы, проекторы, микрофоны, звуковые усилители, обогреватели, некоторые виды ткани, некоторые автомобильные запчасти, покрышки для автобусов и грузовиков и многое другое.

Первые, по кому ударили новые ограничения, — челноки, которые, несмотря на сложности с получением виз и огромные очереди, продолжали заниматься приграничным бизнесом.

Челноков условно можно было разделить на два типа: профессионалы, для которых поездки в Польшу и Литву были основным и нередко единственным занятием, и любители, для которых это скорее подработка. Тем не менее, за четыре поездки в Польшу в течение месяца могла получиться нормальная белорусская зарплата, которую, хотя и не совсем легальным образом, получали жители приграничья.

Пострадают не только челноки

Но новые ограничения затронут куда более широкие круги людей, чем может подаваться на первый взгляд.

Цены на товары, которые от недавнего времени запрещено везти в Беларусь, вырастут. Некоторые позиции могут полностью исчезнуть из продажи, и выбор станет более скромным. Из-за меньшей конкуренции на рынке могут подорожать аналоги товаров, спрос на которые возрастет из-за отсутствия альтернативы.

Найти замену части товаров, попавших под запрет на экспорт из Евросоюза в Беларусь, не получится. Поставщики санкционки будут доставлять их в Беларусь альтернативными путями.

А это более дорогая логистика и дополнительные затраты на посредников с фирмами-прокладками.

Все это отразится на стоимости товаров.

Параллельно будет расти зависимость Беларуси от России — как финансовая, так и логистическая.

Богатые тоже плачут

Новый пакет санкций безоговорочно запрещает экспорт в Беларусь любых авто стоимостью более 50 тысяч евро.

Это означает, что перегонщики, работавшие в премиум-сегменте, больше не смогут этого делать. Но, как и в случае с челноками, пострадают от этого не только сами перегонщики.

Официальные дилеры также больше не смогут торговать дорогими машинами из Европы.

Состоятельным белорусам придется или пересаживаться на новых «китайцев», или переплачивать по 5-7 тысяч евро и доставлять подсанкционные машины через Турцию.

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