В Польше упал военный самолет 1 12.07.2024, 18:11

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Во время учений.

В Польше в аэропорту Гдыня-Косаково во время учений свалился военный самолет, сообщает польское агентство PAP.

«Операция по тушению пожара в аэропорту Гдыня-Косаково завершилась», – сообщил спикер пожарной бригады из Пуцка.

Службы ограждают обломки самолета. На место происшествия должна прибыть Комиссия по расследованию авиакатастроф.

«К самолету, который разбился во время репетиции перед выступлением, прибыли сотрудники пожарной охраны, обломки самолета тушили противопожарной пеной», – сообщил пресс-офицер пожарной бригады в Пуцке, старший капитан Мацей Гумановский.

Авария учебного самолета M-346 Bielik произошла в пятницу около 13:00 в аэропорту в Гдыне Косаково.

Пилот готовился к демонстрационному полету, который должен был состояться в субботу на аэродроме по случаю 30-летия Гдынской бригады морской авиации.

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