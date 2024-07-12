Минчанин напал на силовиков с ножом 2 12.07.2024, 18:16

3,182

Те открыли огонь.

Около четырех утра в пятницу, как утверждает пресс-служба МВД, несколько жителей микрорайона Шабаны сообщили в 102, что у них во дворе мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом.

Туда приехал наряд милиции. Силовики сообщают, что мужчиу призывали успокоиться и бросить оружие на землю, однако он не слушал и угрожал зарезать себя и окружающих. Потом мужчина бросился с ножом на силовиков. Те сделали сначала предупредительный выстрел в воздух, затем — по ногам нападавшего.

Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com