Минчанин напал на силовиков с ножом

Минчанин напал на силовиков с ножом2
- 12.07.2024, 18:16
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Те открыли огонь.
Около четырех утра в пятницу, как утверждает пресс-служба МВД, несколько жителей микрорайона Шабаны сообщили в 102, что у них во дворе мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом.
Туда приехал наряд милиции. Силовики сообщают, что мужчиу призывали успокоиться и бросить оружие на землю, однако он не слушал и угрожал зарезать себя и окружающих. Потом мужчина бросился с ножом на силовиков. Те сделали сначала предупредительный выстрел в воздух, затем — по ногам нападавшего.
Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.