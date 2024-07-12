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Минчанин напал на силовиков с ножом

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  • 12.07.2024, 18:16
  • 3,182
Минчанин напал на силовиков с ножом

Те открыли огонь.

Около четырех утра в пятницу, как утверждает пресс-служба МВД, несколько жителей микрорайона Шабаны сообщили в 102, что у них во дворе мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом.

Туда приехал наряд милиции. Силовики сообщают, что мужчиу призывали успокоиться и бросить оружие на землю, однако он не слушал и угрожал зарезать себя и окружающих. Потом мужчина бросился с ножом на силовиков. Те сделали сначала предупредительный выстрел в воздух, затем — по ногам нападавшего.

Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

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