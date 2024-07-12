Власти призвали японцев смеяться каждый день 12.07.2024, 18:54

Для укрепления здоровья.

Парламент японской префектуры Ямагата принял постановление, призывающее жителей смеяться хотя бы один раз в день для укрепления здоровья и защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbu.

Эту инициативу предложила Либерально-демократическая партия. В рамках проекта, подготовленного депутатами, жителям префектуры предписывается смеяться как минимум раз в день для укрепления физического здоровья и повышения психологической устойчивости. Кроме того, авторы постановления призвали работодателей создавать на рабочих местах атмосферу, располагающую к смеху.

Отмечается, что мотивацией для разработки такой программы послужило исследование ученых медицинского факультета университета Ямагата, опубликованное в «Журнале эпидемиологии» в 2019 году. В нем приняли участие 17152 человека моложе 40 лет. Результаты научной работы показали, что у людей, которые чаще смеются, снижен риск преждевременного ухода из жизни и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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