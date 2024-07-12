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Минобороны Британии раскрыло шокирующие цифры потерь россиян за два месяца

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  • 12.07.2024, 19:03
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Минобороны Британии раскрыло шокирующие цифры потерь россиян за два месяца

Харьковское наступление оккупантов захлебнулось.

Российская армия потеряла ранеными и убитыми более 70 тыс. в ходе войны в Украине за прошедшие два месяца, сообщает министерство обороны Великобритании.

«Средние ежедневные потери России (убитыми и ранеными) в Украине в течение мая и июня возросли до пиковых значений конфликта в 1262 человек в день и 1163 соответственно. В общей сложности, Россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тыс. человек за последние два месяца», — говорится в сообщении британского оборонного ведомства в социальной сети X.

Британская разведка полагает, что рост боевых потерь российской армии связан с открытием нового фронта в Харьковской области в начале мая.

«Хотя этот новый подход увеличил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта», — подчеркнули в ведомстве. Разведка полагает, что уровень российских потерь сохранится на уровне 1 тыс. человек в день в ближайшие два месяца.

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