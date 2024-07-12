Закономерная катастрофа 5 Эль Мюрид

12.07.2024, 19:14

4,652

Российская инфраструктура безопасности вычерпана до дна.

В ПоДмосковье упал Суперджет. К счастью, без пассажиров, проводился тестовый полет после ремонта. Предположительно, импортозамещенными запчастями.

Всё, в общем-то, закономерно. Общая социальная катастрофа в РФ сопровождается резким ростом техногенных, социальных и иных аварий, катастроф и происшествий, резко растет негативный психологический фон, увеличивается число суицидов, бытового насилия, растет алкоголизм и наркомания.

В этом смысле ежедневные сообщения о пожарах, взрывах, падениях и прочих хлопках, подтоплениях и задымлениях вполне логичны, так как инфраструктура, в том числе и инфраструктура безопасности, вычерпана до дна, а потому всё это сопровождается аномальным в обычное время ростом происшествий и катастроф.

Эль Мюрид, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com