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Закономерная катастрофа

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  • Эль Мюрид
  • 12.07.2024, 19:14
  • 4,652
Закономерная катастрофа

Российская инфраструктура безопасности вычерпана до дна.

В ПоДмосковье упал Суперджет. К счастью, без пассажиров, проводился тестовый полет после ремонта. Предположительно, импортозамещенными запчастями.

Всё, в общем-то, закономерно. Общая социальная катастрофа в РФ сопровождается резким ростом техногенных, социальных и иных аварий, катастроф и происшествий, резко растет негативный психологический фон, увеличивается число суицидов, бытового насилия, растет алкоголизм и наркомания.

В этом смысле ежедневные сообщения о пожарах, взрывах, падениях и прочих хлопках, подтоплениях и задымлениях вполне логичны, так как инфраструктура, в том числе и инфраструктура безопасности, вычерпана до дна, а потому всё это сопровождается аномальным в обычное время ростом происшествий и катастроф.

Эль Мюрид, Telegram

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