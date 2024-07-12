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Страшная авария под Брестом: трое детей в реанимации

  • 12.07.2024, 19:31
  • 3,854
Страшная авария под Брестом: трое детей в реанимации

«Бусик» влетел в грейдер.

По информации Следственного комитета, сегодня днем в Брестском районе вблизи деревни Братылово произошла серьезная авария: самоходный грейдер столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали дети. Один взрослый и трое детей в реанимации.

В ГАИ Брестской области уточнили, что ДТП случилось на перекрестке.

— Водитель грейдера двигался по автодороге Н-455 и, по предварительной информации, на пересечении с автодорогой Н-432 не уступил дорогу автомобилю Mercedes. От удара микроавтобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, только один ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства.

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