Белорусский футбол оказался на позорном месте в клубном рейтинге УЕФА

Белорусский футбол оказался на позорном месте в клубном рейтинге УЕФА6
- 12.07.2024, 20:11
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Хуже дела только у Сан-Марино.
УЕФА обновила клубный рейтинг. На первом месте рейтинга в сезоне 2024/25 пока что Англия, на втором – Италия, а на третьем – Испания.
Среди соседей выше всего поднялась Польша – 18 место, далее Украина – 21 место. Россия на 22 месте, за ней Латвия (38 место) и Литва (43 место).
Наша страна предпоследняя — на 54 месте. Нашу страну опередили Гибралтар и Андорра. Хуже, чем у Беларуси, дела только у Сан-Марино.