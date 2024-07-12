NYT: Доноры заморозили деньги, которые должны были пойти на кампанию Байдена

NYT: Доноры заморозили деньги, которые должны были пойти на кампанию Байдена2
- 12.07.2024, 20:03
Они добиваются, чтобы президент США снялся с выборов.
Отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.
Об этом The New York Times рассказали два информированных источника.
Замороженные взносы должны были быть направлены в Байденовый Future Forward, «комитет политического действия» (PAC) – это освобожденные от налогообложения организации, которые используют политики в США для финансирования кампаний.
По данным NYT, некоторые среди замороженных сумм являются «восьмизначными», то есть превышают десять миллионов долларов.
С начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Байдена, поэтому замораживание финансирования является ощутимым ударом по его кампании.