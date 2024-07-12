NYT: Доноры заморозили деньги, которые должны были пойти на кампанию Байдена 2 12.07.2024, 20:03

Джо Байден

Они добиваются, чтобы президент США снялся с выборов.

Отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Об этом The New York Times рассказали два информированных источника.

Замороженные взносы должны были быть направлены в Байденовый Future Forward, «комитет политического действия» (PAC) – это освобожденные от налогообложения организации, которые используют политики в США для финансирования кампаний.

По данным NYT, некоторые среди замороженных сумм являются «восьмизначными», то есть превышают десять миллионов долларов.

С начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Байдена, поэтому замораживание финансирования является ощутимым ударом по его кампании.

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