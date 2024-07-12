В самом засушливом месте на Земле внезапно появились цветы 12.07.2024, 20:43

Настоящее чудо.

В некоторых частях самой засушливой пустыни мира ученые заметили участки, покрытые нежными белыми и фиолетовыми цветами. Эти растения пробились к жизни после редких дождей и потепления, пробудивших спящие семена и луковицы. Пустыня Атакама настолько суха, что ученые НАСА используют её для имитации условий на других планетах, пишет «Хатейк».

Сейчас в южном полушарии середина зимы. Каждые несколько лет в пустыне появляются цветы из местных видов, таких как колокольчик нолана. Обычно это происходит поздней весной, но в этом году цветение началось намного раньше. Ученые связывают раннее появление цветов с климатическим феноменом Эль-Ниньо, который принес ранние дожди в Тихоокеанский регион, заставив засухоустойчивые семена прорасти и зацвести раньше обычного.

Чилийский биолог Сезар Писарро отметил, что, хотя цветущих участков в пустыне сейчас мало, они с коллегами считают это событие официальным началом весеннего цветения Атакамы. Последний раз столь раннее цветение наблюдалось в 2015 году. Ученые предполагают, что ситуация может измениться при большем количестве дождей. Прогнозы на этот год указывают на возможность увеличения осадков, что может привести к более обильному цветению.

Эль-Ниньо не только привел к цветению пустыни, повысив температуру и вызвав дожди, но и сделал некоторые регионы мира, от Калифорнии до Европы, чрезвычайно жаркими. Хотя Эль-Ниньо, начавшийся около года назад, официально завершился в прошлом месяце, вызванная им жара, усугубленная изменением климата, продолжает оставаться.

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