Белорусская певица Маргарита Левчук вышла замуж за украинского военного

Белорусская певица Маргарита Левчук вышла замуж за украинского военного7
- 12.07.2024, 21:28
- 5,986
Свадьбу сыграли в Харькове.
Оперная певица Маргарита Левчук, поддержавшая протесты в Беларуси, вышла замуж за украинского военного. Об этом она рассказала в своем Instagram. Свадьбу сыграли в Харькове. Пара ждет прибавления в семье.
«Счастье любит тишину, но все же пришло время поделиться своей радостью с вами. Я вышла замуж за самого невероятного мужчину, настоящего украинского героя и шикарного красавца», — написала Левчук.
Она вышла замуж за 40-летнего украинца Руслана Корнийко. О том, что они вместе, певица рассказала в феврале этого года.
«А еще, у нас с Русланом будет малыш», — дополнила Левчук.
Сейчас Маргарита Левчук проводит большую часть времени в Украине, где выступает с серией благотворительных концертов в рамках инициативы «Культурный десант».