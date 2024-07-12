Нидерланды могли отправить войска на Донбасс 12.07.2024, 21:37

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После того, как террористы сбили малазийский «Боинг».

После того, как террористы «ДНР» сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17 над Донбассом в 2014 году в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства в зону катастрофы.

Об этом говорится в материале программы Nieuwsuur для вещателя NOS, выпущенном к 10-летию катастрофы, сообщает «Европейская правда».

В частности, с журналистами программы пообщался накануне своего назначения премьер-министром действующий глава правительства Дик Схооф. В 2014 году он возглавлял кризисный комитет по MH17 как национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

В разговоре с Nieuwsuur Схооф отметил, что «это можно было бы сделать» – вариант военного вмешательства действительно разработали и проверили.

Однако, по его словам, это был все же крайний вариант: «В конце концов вы вместе восстанавливаете мир. Поэтому я не верю, на эмоциях было бы принято такое решение: мы собираемся развернуть солдат».

Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, тоже подтвердил, что «это был вполне реальный вариант». Он рассказал, что в Нидерланды прилетели и тренировались совместно с нидерландскими коллегами австралийские спецназовцы.

«Существовала готовность взять на себя эту ответственность, которая также присутствовала в Совете министров», – отметил Миддендорп.

Полная версия программы, где нидерландские чиновники делятся воспоминаниями событий 10-летней давности, будет обнародована в пятницу и в субботу.

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