Нидерланды могли отправить войска на Донбасс
- 12.07.2024, 21:37
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После того, как террористы сбили малазийский «Боинг».
После того, как террористы «ДНР» сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17 над Донбассом в 2014 году в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства в зону катастрофы.
Об этом говорится в материале программы Nieuwsuur для вещателя NOS, выпущенном к 10-летию катастрофы, сообщает «Европейская правда».
В частности, с журналистами программы пообщался накануне своего назначения премьер-министром действующий глава правительства Дик Схооф. В 2014 году он возглавлял кризисный комитет по MH17 как национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.
В разговоре с Nieuwsuur Схооф отметил, что «это можно было бы сделать» – вариант военного вмешательства действительно разработали и проверили.
Однако, по его словам, это был все же крайний вариант: «В конце концов вы вместе восстанавливаете мир. Поэтому я не верю, на эмоциях было бы принято такое решение: мы собираемся развернуть солдат».
Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, тоже подтвердил, что «это был вполне реальный вариант». Он рассказал, что в Нидерланды прилетели и тренировались совместно с нидерландскими коллегами австралийские спецназовцы.
«Существовала готовность взять на себя эту ответственность, которая также присутствовала в Совете министров», – отметил Миддендорп.
Полная версия программы, где нидерландские чиновники делятся воспоминаниями событий 10-летней давности, будет обнародована в пятницу и в субботу.