Политолог: Лукашенко — слабое звено 12.07.2024, 21:56

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Китай может пересмотреть свою стратегию по работе с Беларусью.

Будет ли Китай давить на Лукашенко, чтобы тот прекратил мигрантский кризис на границе с Евросоюзом? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политологу Дмитрию Болкунцу:

— Китай не будет давить в этом вопросе, он будет улыбаться и будет пить с ним чай. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, как Пекин с ним будет разговаривать. Недавно Лукашенко встречался с китайским лидером, потом отправил неожиданно в Китай Рыженкова (новый глава МИД Беларуси — прим.) с визитом, видимо, чтобы что-то делать. Но в этом вопросе Лукашенко является слабым звеном.

Он действительно представляет угрозу для китайской логистики, для пути, по которому товары из Китая попадают в Европейский союз. Это, конечно, беспокоит китайскую сторону и может привести к тому, что Беларусь просто лишится возможности поставлять свои товары на китайский рынок. Если будут прекращены железнодорожные и автомобильные транзитные перевозки, это приведет к тому, что Беларусь не сможет отправлять товары на восток. Потому что используются пустые железнодорожные контейнеры для перевозки белорусских товаров в Китай.

Думаю, что Китай может пересмотреть свою стратегию по работе с Беларусью, в частности — торговые отношения, какие-то инвестиционные проекты и прочее. Виной тому является Лукашенко. В этой ситуации его хотелось бы вновь предупредить о том, что его действия ведут к разрушению «белорусского экономического чуда», которое он «строит».

Лукашенко уже довел ситуацию до того, что небо Беларуси было закрыто для самолетов. Если его действия сейчас приведут к еще худшим последствиям, думаю, что ему лучше всего будет застрелиться.

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