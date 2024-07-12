Украина получит десятки новых систем ПВО 12.07.2024, 22:06

Названы страны, которые их передадут.

Украина получит пять новейших батарей противовоздушной обороны по итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. Четыре батареи Patriot и одну батарею Samp/T предоставят США, Германия, Румыния, Нидерланды и Италия.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет New Voice.

Кроме этого, США, Канада, Норвегия, Испания, Великобритания и другие союзники предоставят Украине десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, в рамках заключенных двусторонних договоров Украина получит военную и финансовую поддержку на сотни миллионов долларов. В частности, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, включающий систему Patriot с ракетами, ракеты для NASAMS, артиллерийские боеприпасы и противотанковые ракеты.

Норвегия обязалась предоставить запчасти для вертолетов Sea King, шесть самолетов F-16 и 1 млрд норвежских крон (93 миллиона долларов) для финансирования систем ПВО.

Канада планирует предоставить новый пакет помощи на 500 миллионов канадских долларов (366 миллионов долларов).

Австралия передаст Украине самый большой пакет военной помощи с момента начала полномасштабного вторжения стоимостью 250 миллионов австралийских долларов (169 миллионов долларов).

Нидерланды предоставят 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16.

Дания профинансировала производство 18 артиллерийских систем Богдана и стала первой страной НАТО, которая напрямую будет финансировать украинское производство оружия и боеприпасов.

Литва предоставила Украине антидронные системы и патроны 5.56×45. Общая стоимость помощи от Литвы с начала российского полномасштабного вторжения составляет 1 миллиард евро.

Великобритания планирует выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на военную поддержку Украины до 2030/31 годов.

По словам министра, Новая Зеландия объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 6 миллионов новозеландских долларов (3,68 миллиона долларов).

Кроме этого, Германия передала новый пакет военной помощи, который включает систему ПВО Patriot, перехватчики, артиллерийские снаряды, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование.

Министр обороны также сообщил, что группа International Fund for Ukraine (IFU), которая объединяет девять стран (Великобритания, Нидерланды, Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция), объявила о заключении нового контракта на закупку 120 тысяч 152 мм артиллерийских боеприпасов на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов.

11 июля во время саммита НАТО лидеры стран-союзников по итогам встречи подписали Ukraine Compact — документ, содержащий обязательства по поддержке Украины. Он объединяет страны, подписавшие двусторонние соглашения по безопасности с Украиной, «в единую, скоординированную и всеобъемлющую архитектуру для поддержки Киева».

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