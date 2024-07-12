В Солигорском районе нашли гусеницу очень редкой бабочки 12.07.2024, 22:16

Длиной 11 сантиметров.

Съемкой гусеницы длиной аж 11 см поделился зоолог Сергей Шокало. Мужчина говорит, что это гусеница бражника Acherontia atropos (мертвая голова), и она у нас совсем не частый гость, пишет Smartpress.by.

«Фото прислал мой хороший знакомый из поселка Краснодворцы Солигорского района Борис Зинчук с вопросом кто это. Бражники Acherontia atropos у нас встречаются, а вот гусениц этого вида ранее не видел», — отмечает Сергей Шокало.

Находка действительно выглядит очень экзотично, да и размер гусеницы впечатляет.

Ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси, энтомолог Анатолий Кулак рассказал, что бражник мертвая голова — южный вид.

«Но эти бабочки способны перемещаться на высоких скоростях на большие расстояния. И сотни километров для них — ничто.К нам, например, прилетают и откладывают яйца бражники со средиземноморского региона. Конечно же, это редкость, но находки гусениц мертвой головы были и раньше», — поясняет специалист.

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