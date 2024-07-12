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Президент Латвии: Санкции против белорусского режима — один из шагов к окончанию войны в Украине

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  • 12.07.2024, 22:38
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Президент Латвии: Санкции против белорусского режима — один из шагов к окончанию войны в Украине
Эдгарс Ринкевичс

Еще один шаг — предоставление оружия.

Дальнейшее введение санкций против Беларуси и России является одним из шагов к окончанию войны в Украине, такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью «Голосу Америки» на полях недавнего саммита НАТО в Вашингтоне.

Другими направленными на это шагами политик назвал предоставление Украине «всего необходимого оружия», «снятие любых ограничений на его использование», а также «юридические обязательства в отношении Украины, что касается преступления агрессии».

«И если Россия увидит, что у нас [в этом деле] есть успех, она будет искать мира», — считает Ринкевичс. Сейчас Россия в этом «не заинтересована», потому любые сделки «не являются возможными».

«Несмотря на все попытки России разорвать наше единство, мы едины. Мы воспринимаем российскую угрозу серьезно и принимаем ее как долгосрочную угрозу. И я думаю, да, это может выглядеть как медленная мобилизация [стран НАТО], но она есть», — сказал латвийский президент.

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