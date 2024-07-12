Рецепт выигрыша в войне 4 Игорь Луценко

12.07.2024, 22:46

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Перелом возможен.

Почему поток российских добровольцев сейчас так велик и покрывает довольно немаленькие потери нашего врага в ходе боев? Почему с таким энтузиазмом россияне массово продолжают идти воевать против нас на третьем году войны, почему они – те, кто непосредственно штурмуют наши позиции, – не устали, а нам так с мобилизацией непросто?

Почему российское общество готово терпеть экономические трудности, подорожание импорта и падение реального экономического благосостояния?

Наконец, почему россияне и даже российские националисты готовы закрывать глаза на потерю своих позиций в пользу Китая, непропорциональное доминирование чеченцев в своей власти, засилье мигрантов – фактически ползучую потерю россиянами России они не замечают?

Ответ такой: потому что в близких боях они все время выигрывают.

Они не выигрывают изысканной тактикой. Тактикой выигрывали больше мы, освобождая целые области в ходе стремительных операций. Они не выигрывают новейшими технологиями, это мы в свое время ворвались первые в пространство FPV-коптеров, это мы отбили полморя новыми роботами-лодками. Тут мы идем близко друг к другу. (Да, они имеют технологическое преимущество в воздухе, в ПВО, но это скорее инерция СССР, тех конструкторских школ, которые у них остались).

На мой взгляд, россиян вдохновляют именно их победы в близких боях. Это ближе к спорту, чем к войне, но в том-то и смысл спорта – чтобы проявить определенные силы наций в стандартных условиях.

Они гордятся тем, что не считаются с потерями в ближних боях. Потому что в этом спорте у них зачет командный, а не индивидуальный. И когда российские команды проявляют готовность умереть и это приводит к ежедневному результату, а именно – потере украинцами позиций, то это их вдохновляет, вдохновляет всю их нацию. Которая на фоне больших и бессмысленных потерь сейчас едина как никогда.

Это эффект футбола.

Близкий бой – это бой характеров, это в наибольшей на войне степени бой людей, а не техники, стратегии, тактики. Это бой, где индустриальная сущность нынешней войны отступает, дает место духу. Россияне считают, что они выигрывают в этом духовном поединке. (Да, русская dukhovnost – это она и есть).

Поэтому они радуются этой войне и в целом довольны ею. Несмотря на то, что РФ эти годы деградирует, она чувствует, что к ней продолжают тянуться некоторые другие страны. Это харизма россиян, которая вытекает из их успехов в почти рукопашных боях.

Нам точно нужно преодолеть проблему российских КАБ на фронте. Без этого никак. Но надо понимать, что не будет КАБ – россияне все равно будут идти в штурмы. Не станет у них современных танков – все равно будут штурмовать на Т-64, Т-34, грузовиках, мопедах. Собственно, они этим уже и заняты.

Будут штурмовать до тех пор, пока будут видеть, что способны выигрывать вот эти ближние бои. Любой ценой. До тех пор, пока счет в футболе будет соответствующий. До тех пор, пока они (и мы) будут считать в позициях, территориях.

Я с самого начала полномасштабки вижу: как только россияне заходят в посадку, как только зацепляются за край города – дела плохи. Не надо быть прогнозистом, чтобы в таких ситуациях дальше прогнозировать, что будет с посадками и с селами или городами.

И я в самом начале полномасштабки смеялся над комментариями некоторых западных экспертов, что, мол, вот начнется «зеленка» – и украинцы начнут наносить врагу больше потерь, потому что будет больше возможностей сближаться. Произошло все ровно наоборот, и, в общем, оно так же и до сих пор. Выбивать россиян с их позиций могут в основном только очень натренированные и хорошо оснащенные подразделения, способные воевать существующим оружием в ближних боях с хорошим соотношением потерь. А сколько таких у нас?

Нам надо, чтобы «обычные» подразделения выигрывали ближние бои. Это вопрос политики и психологии. Тогда мы сломаем волю россиян.

Что для этого нужно?

Условно, пять разработок. Они уже есть, их нужно только немного допилить. За государственные средства, при государственном содействии сконцентрировать на этом ресурс государства. И дальше создать на базе их в составе каждого батальона на «нуле» подразделения ближнего боя. Где будут эти технологические решения, доступные обычным, только что мобилизованным солдатам.

Мы должны сделать так, чтобы россияне от нас бежали. Тогда это будет перелом. А до этого мира не будет.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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