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Завтра в Беларуси — красный уровень опасности

  • 12.07.2024, 23:36
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Завтра в Беларуси — красный уровень опасности

Будет рекордная жара.

Синоптики объявили на субботу в Беларуси красный уровень опасности. Ожидается  сильная жара. Предполагается, что днем 13 июля во многих районах страны температура воздуха достигнет +35 +37°С. В Минске обещают +30, после обеда возможен дождь. 

В воскресенье ночью и днем на большей территории возможны кратковременные дожди. Местами гроза. Ночью будет +17..+24°С, днем от +25°С на западе до +37°С на юго-востоке. 

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