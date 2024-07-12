Бельгия поставит в Украину 30 самолетов F-16 12.07.2024, 23:55

Но есть нюанс.

У Украины уже есть графики поставки самолетов F-16 от стран-партнеров, но эти графики долговременны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире «Радио Свобода».

Он уточнил, что Бельгия, например, передаст Украине 30 самолетов. Однако это будет сделано до конца 2028 года.

«Нам действительно нужно то количество самолетов, о котором говорил президент (128 — ред). У нас есть соответствующие декларирования от наших партнеров по количеству самолетов. Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают. К сожалению, в некоторых странах график поставки достаточно длительный. Например, Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это в нашем соглашении с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно неприемлемо для нас» — сказал Жовква.

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